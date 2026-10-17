«Пощадите!»: в Кузбассе подросток поджёг 2 полицейские машины

В соцсетях Новокузнецка распространились публикации о поджоге полицейских машин. По их данным, всё произошло возле отдела полиции Левобережного. Мальчик лет 13 на самокате поджёг две полицейские машины.

Как сообщают авторы поста, подростка задержали. На видео видно, как в ночи горят полицейские автомобили. Сотрудники отчаянно пытаются потушить машины огнетушителями.

Один из очевидцев поделился подробностями инцидента. По его словам, сам поджог они не снимали. Люди пытались с окна остановить мальчика, чтобы он не поджёг вторую машину.

– Муж побежал вниз, его остановить, я кричала, чтобы привлечь людей, – подчеркнули авторы публикации.

В итоге остановилась машина, и водитель успел задержать подростка. Тот хотел уехать на самокате и кричал, чтобы его простили и пощадили, уверяя, что он не виноват.

Напомним, ранее похожий инцидент случился по наводке мошенников. Тогда подросток поджег полицейское авто, спасая свои персональные данные от злоумышленников.