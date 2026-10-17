В Кузбассе проститутка взяла 40 000 за отказ от интима

По данным ГУ МВД по Кузбассу, в Новокузнецке 50-летний местный житель обратился в полицию и рассказал, что с его банковского счёта украли деньги.

– Сумма причиненного ущерба составила около 40 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что несколько дней назад новокузнечанин попросил своего взрослого сына найти ему женщину для интимных услуг. 23-летний родственник зарегистрировал отца на специальном сайте. Указал его номер телефона.

Вскоре мужчине позвонила незнакомка и попросила 1 500 рублей за свои услуги. Перевод прошёл.

После этого она связалась снова и потребовала ещё 15 тысяч рублей. Потерпевший решил отказаться от интимного сервиса. Тогда собеседница попросила его назвать код из смс. Он выполнил просьбу.

И тут началось. На телефон мужчины пришло уведомление о попытке оформить от его имени кредит на 1 млн рублей. А с его счёта списали около 40 тысяч рублей.

Испугавшись ещё больших потерь, потерпевший пошёл в полицию.

Сейчас сотрудники устанавливают подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU рассказывал о похожем случае, где жрица любви похитила деньги у клиента в Новокузнецке.