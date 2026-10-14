Проститутка лишила кузбассовца денег и секса - как ее накажут

В Новокузнецке перед судом предстанет 29-летняя девушка, которую обвиняют в мошенничестве. Ранее она уже была судима. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

История началась в июле 2026 года. В дежурную часть полиции обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестная обманным путем похитила у него 18 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчина решил заказать девушку по вызову. В интернете он нашел объявление об интимных услугах, начал переписку и договорился о встрече. Когда женщина приехала по указанному адресу, она сразу потребовала оплату.

– После того, как новокузнечанин перевел на банковскую карту оговоренную сумму, обвиняемая оставила свою сумку с косметикой и под предлогом оплаты услуг такси вышла из квартиры, после чего скрылась, – говорится в сообщении.

Девушку нашли и задержали. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье – 5 лет лишения свободы. В ходе следствия девушка частично возместила потерпевшему ущерб.