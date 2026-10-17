Рынок вторички: какие машины раскупают в Сибири

Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование "Авито Авто", в III квартале 2026 года в Новосибирской области чаще всего выбирали подержанные LADA 2114 Samara, Toyota Corolla и LADA 2107. Средняя цена автомобиля с пробегом в регионе составила 1,5 млн рублей. Эксперты сравнили данные за июль–сентябрь с результатами за тот же период прошлого года.

Среди марок лидировала Toyota: на неё пришлось 20,3% спроса. Следом расположились LADA с долей 15,7% и Nissan – 9,4%. Вместе эти три бренда собрали почти половину спроса на самые популярные марки.

В категории российских машин впереди оказалась LADA 2114 Samara. Её средняя стоимость составила 189 тысяч рублей. На втором месте – LADA 2107 за 164 тысячи, на третьем – LADA 4×4 со средней ценой 362 тысячи рублей.

Среди японских моделей в список популярных вошли Toyota Corolla, Toyota Camry и Lexus RX. За Corolla в среднем просили 633 тысячи рублей, за Camry – 1,5 млн, а средняя стоимость Lexus RX достигла 2,9 млн рублей.

При этом год к году некоторые марки заметно подешевели. Сильнее всего снизилась средняя цена Suzuki – на 11,5%, до 741 тысячи рублей. Mazda потеряла 6,6% и в среднем стоила 897 тысяч рублей. Автомобили LADA и Nissan подешевели на 3,3%: до 389 тысяч и 826 тысяч рублей соответственно.

Среди отдельных моделей наиболее заметное снижение показала Mazda Demio: минус 14,8%, до 301 тысячи рублей. Honda Accord подешевела на 12,5%, до 799 тысяч, LADA 2104 – на 12,3%, до 187 тысяч, а Nissan Sunny – на 12,1%, до 216 тысяч рублей. В пятёрку моделей с самым сильным снижением цены также попала Chevrolet Niva: её средняя стоимость уменьшилась на 10,9%, до 459 тысяч рублей.