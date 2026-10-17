Прокуратура бьет тревогу: кузбассовцы массово лишились денег

За последнюю неделю жители Кузбасса потеряли из-за дистанционных мошенников 6 млн 336 тыс. рублей. По данным прокуратуры Кемеровской области, обмануты 26 человек, а самая крупная сумма, похищенная у одного пострадавшего, составила 3 млн 889 тыс. рублей.

Чаще всего деньги уходили со счетов: 14 человек столкнулись с незаконными списаниями, в том числе после оформления кредитов.

– 5 человек оказались под влиянием лжесотрудников различных структур, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Один житель согласился на предложение заработать на инвестициях, а троих обманули через объявления на онлайн-сервисах.

Ещё три человека, по данным ведомства, получили сообщения от знакомых в соцсетях, чьи аккаунты оказались взломаны, и доверились отправителям. Всего эти разные схемы за неделю затронули 26 жителей региона.

Напомним, что мошенники в Кузбассе постоянно придумывают новые схемы. Ранее VSE42.RU сообщал, что Банк России предупредил кузбассовцев о новой уловке.