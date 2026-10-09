В Кузбассе раскрыли новую хитрую схему опасных мошенников

Банк России предупреждает кузбассовцев о новой схеме мошенничества. Об этом сообщили в Отделении Кемеровского Банка России.

По данным организации, злоумышленники пытаются обойти защитные механизмы, которые предупреждают о подозрительных звонках или блокируют их. Поэтому, чтобы выйти на первый контакт с человеком, они всё чаще используют СМС, электронные письма или мессенджеры.

Самая распространённая схема – когда в послании мошенники представляются сотрудниками ведомств. Например, Социального фонда, налоговой службы или Центробанка. И обращаются к адресату по имени-отчеству.

Как правило, они сообщают о необходимости переоформить или отменить "цифровую доверенность". Это вызывает беспокойство у получателя. А в конце сообщения указывают номер телефона "профильного ведомства". Туда якобы нужно срочно позвонить для уточнения информации.

На самом деле этот номер принадлежит злоумышленникам. Если человек перезванивает, мошенники начинают запрашивать коды из СМС, которые приходят во время разговора. Или убеждают перевести деньги на "безопасный счёт".

Эти коды нужны им, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на Госуслугах.

– При получении сообщения от якобы госслужащих, не отвечайте на него и не перезванивайте по указанному номеру. Настоящие сотрудники государственных служб и правоохранительных органов не используют мессенджеры, социальные сети или СМС-сообщения для решения каких-либо вопросов. Если сомневаетесь, лучше положите трубку и позвоните в государственную организацию по номеру телефона, который можно найти на официальном сайте ведомства, либо обратитесь в офис МФЦ, – отметил начальник отдела безопасности Отделения Кемерово Банка России Денис Капканов.

А масштаб проблемы впечатляет. По данным ГУ МВД России по Кузбассу, с начала года мошенники похитили у жителей региона больше 1,5 млрд рублей. В отношении кузбассовцев совершено более четырёх тысяч киберпреступлений.