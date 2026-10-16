Шокирующее ДТП в Кемерове: пешехода убило перевернувшейся машиной

В результате аварии, которая произошла в пятницу, 16 октября, в 11:00 на пересечении улиц Красноармейской и Дзержинского в Кемерове, погибла женщина, сообщает областное МВД.

– Предварительно установлено, что 54-летняя водитель Chevrolet Cruze при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю "Нива", который двигался в прямом направлении, и совершила с ним столкновение, – сказали в полиции.

"Нива", которой управлял 25-летний парень, опрокинулась на крышу и сбила 66-летнюю пенсионерку на тротуаре. Женщина погибла в больнице.

Обоих водителей увезли в больницу на медосвидетельствование.

Ранее очевидцы поделились страшными кадрами с места событий.