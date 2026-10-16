"Перевернулась и прокатилась метров 70": в центре Кемерова произошло жуткое ДТП

В Кемерове автомобиль жёстко влетел в другой, из-за чего легковушка перевернулась на крышу.
В пятницу, 16 октября, около 11:00 в Кемерове на пересечении улиц Дзержинского и Красноармейской столкнулись машины, отчего одна опрокинулась, сообщает очевидец в соцсетях.
– Столкновение настолько сильное, что "Нива" перевернулась и прокатилась с перекрёстка метров 70, – сказал автор поста.
Последствия аварии, вероятно, серьёзные. В экстренных службах региона сайту VSE42.Ru подтвердили факт аварии и указали, что информация по наличию пострадавших ещё уточняется.
Напомним, за утро пятницы на кузбасских трассах произошли три ДТП.