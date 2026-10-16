"Прижала сына к себе, и его унесли в морг": в Брянске мать винит врачей в смерти новорожденного

Для 27-летней жительница Брянска эта беременность была первой и долгожданной.

– Беременность протекала хорошо, без осложнений, – рассказала она "КП-Екатеринбург".

На 41-й неделе женщине выдали направление в перинатальный центр Брянской городской больницы №1. Однако, как утверждает пациентка, после приезда на плановую госпитализацию 5 июня ее отправили домой, объяснив, что нужно дождаться начала родов.

По ее словам, в центре ей не сделали контрольное УЗИ и не определили тактику родоразрешения. Поэтому на следующий день она прошла обследование платно. Врач сообщил, что с ребенком и плацентой все хорошо, но вес малыша может достигать 4,5–4,6 кг.

В ночь с 7 на 8 июня у женщины начались схватки, и муж отвез ее в роддом. Там она просила сделать кесарево сечение, опасаясь, что не сможет родить самостоятельно.

– Но, несмотря на то, что у ребенка был большой вес, а у меня узкий таз, мне все равно сказали: "Родишь сама", – отметила собеседница издания.

Роды оказались тяжелыми: потуги продолжались более двух часов. Когда мальчик появился на свет, его положили матери на грудь, но он не закричал. Женщина спросила, почему ребенок молчит. По ее словам, неонатолог попросил подождать, а спустя некоторое время врачи забрали малыша и вызвали реанимационную бригаду.

Позже матери сообщили, что ее сын умер.

– Я поцеловала сына, в последний раз прижала к себе, и его забрали у меня, унесли в морг, – рассказала она.

По ее словам, врачи не смогли внятно объяснить семье, что произошло.

После выписки супруги обратились в Следственный комитет. 25 июня было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако в тот же день прокуратура направила материалы в полицию.

Женщина не понимает, почему дело передали из СК, и обращает внимание на запись в документах о том, что ребенок родился мертвым. Она считает, что это противоречит обстоятельствам произошедшего: по ее словам, мальчика положили ей на грудь, после чего врачи пытались его реанимировать. В протоколе реанимационных мероприятий также указано, что на второй минуте жизни ребенку установили пупочный катетер.

9 июля женщина получила результаты вскрытия. В заключении причиной гибели указана гипоксия, обусловленная внутриутробной пневмонией и тугим обвитием пуповиной. Однако мать не согласна с выводами и настаивает, что обследования до родов не выявляли подобных проблем.

– Я уверена: во время родов что-то пошло не так. Если бы меня сразу госпитализировали, изучили предоставленное УЗИ, выбрали правильную тактику родоразрешения и не игнорировали мои просьбы сделать кесарево, сыночек был бы жив! – поделилась она.

Супруги неоднократно обращались в прокуратуру, добиваясь возвращения дела в СК, но получили отказ. За юридической помощью семья обратилась к специалисту из Екатеринбурга, которая попросила председателя СК России Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию.

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