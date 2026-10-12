Младенец угас на ИВЛ: в Кемерове судятся из-за смерти новорождённого

Центральный районный суд Кемерова принял к производству иск. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кузбасса.

Иск подан к учреждениям здравоохранения. Истец требует взыскать с каждого ответчика по 1,5 млн рублей. Это компенсация морального вреда за смерть новорождённого. По мнению истца, помощь ребёнку оказали ненадлежащим образом.

Согласно материалам дела, после родов ребёнок был активен. Но в следующие дни появилась желтушность кожи и проблемы с глотанием при грудном вскармливании.

– Из-за нарастающей дыхательной недостаточности младенца перевели на ИВЛ, однако спасти его жизнь не удалось, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Раньше уголовное дело прекратили – за отсутствием состава преступления. Однако комиссионные судебно-медицинские экспертизы нашли нарушения у медперсонала. Эксперты решили, что эти дефекты не стали прямой причиной смерти новорождённого. Но лишили ребёнка шансов на благоприятный исход.

Сейчас суд назначил подготовку дела к разбирательству.