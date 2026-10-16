Десять поражений — и победа над СКА: «Лада» устроила сенсацию в КХЛ

Петербургский СКА продолжает проваливаться в КХЛ. В матче, который состоялся 15 октября, армейцы уступили тольяттинской "Ладе" со счетом 0:1 и продлили серию поражений до пяти игр подряд. При этом соперник до встречи проиграл десять матчей кряду.

Единственную заброшенную шайбу в игре зрители увидели во втором периоде. Марков реализовал большинство и вывел "Ладу" вперед. Этот гол в итоге оказался решающим.

Петербуржцы пытались отыграться, но все атаки закончились безрезультатно, пишет Prognozist.ru.

Поражение стало тревожным сигналом для СКА. После относительно удачного старта сезона петербургский клуб опустился на восьмое место в Западной конференции и пока не может выбраться из кризиса.

"Лада", в свою очередь, передала звание главного неудачника лиги сочинскому клубу, который теперь остается с самой длинной серией поражений.

Впереди у команд еще много матчей регулярного чемпионата, поэтому положение в таблице может измениться.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что звезда хоккея Капризов приезжал в Новокузнецк.