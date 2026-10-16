Дело экс-вице-губернатора Кубани: после приговора у семьи хотят изъять имущество на 150 млн

В августе 2026 года Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями: девять лет колонии, взыскание 146,7 млн рублей и запрет занимать госдолжности на три года. Теперь суд займётся ещё и собственностью его семьи, сообщает издание KubanPress.

С чего всё началось. В 2023 году край участвовал в восстановлении социальных объектов в Херсонской области. В программу вошёл капремонт трёх школ – № 3 и № 4 в Геническе и № 1 в Новотроицком. Заказчиком выступало ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края", которым руководил Нестеренко, подрядчиком – НАО "Региональная строительная компания". По версии обвинения, подрядчик не успевал в сроки, но документы о выполнении работ были подписаны: компании, как счёл суд, необоснованно перечислили 76,7 млн рублей. Ещё 70 млн добавил повышающий коэффициент 1,3 за работу в условиях военного положения, который следствие сочло незаконным. По данным "Коммерсанта", к декабрю 2023 года ремонт был далёк от завершения – работы закончили только к сентябрю 2024-го. Сам Нестеренко вину не признавал и настаивал, что действовал ради завершения ремонта, а сметная стоимость проектов не превышена.

Новый иск. 14 октября Прикубанский районный суд Краснодара зарегистрировал иск прокуратуры края и Росимущества об обращении в федеральную казну движимого и недвижимого имущества Нестеренко и его супруги Галины. Основание – контроль расходов по Федеральному закону № 230-ФЗ. По данным "Коммерсанта", речь о квартире в Краснодаре за 13,5 млн рублей и Range Rover за 7 млн – около 20,5 млн, а не о всей сумме в 146,7 млн: это разные правовые механизмы.

Позиции сторон. Защита с иском не согласна: квартиру, по её словам, купили в 2022 году в ипотеку, когда Нестеренко работал в коммерческой структуре, а годовой доход супруги к моменту покупки автомобиля достигал 26 млн рублей. Прокуратура считает статус супруги как ИП фиктивным.

Пока корректно говорить не об изъятом имуществе, а о том, которое государство требует обратить в свою пользу: иск только поступил в суд, и его удовлетворение не предрешено. Ранее под арестом по уголовному делу остались две квартиры и два офиса в Краснодаре, квартира в Новокубанске, два автомобиля и мотоцикл. Карьера чиновника прервалась в мае 2025 года – губернатор Вениамин Кондратьев освободил его от должности во время видеоконференцсвязи.