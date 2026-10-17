В России запустили онлайн-обучение для частных мастеров красоты

Новый этап проходит в формате онлайн-интенсива с участием экспертов по продвижению услуг, привлечению клиентов и профессиональному развитию.

Программа охватывает несколько направлений: развитие личного бренда, оформление услуг в интернете и типичные ошибки, из-за которых мастера могут терять потенциальных клиентов. Отдельный блок посвящен планированию рабочей нагрузки и профилактике профессионального выгорания.

По словам руководителя бизнес-направления "Красота" в Авито Услугах Игоря Санникова, самостоятельная работа требует от мастера не только профессиональных навыков, но и предпринимательских компетенций. Специалисту приходится самостоятельно заниматься продвижением, общаться с клиентами и планировать расписание.

Организаторы отмечают, что содержание курса изменили с учетом задач частных специалистов. Проект направлен на поддержку мастеров на разных этапах работы – от начала самостоятельной практики до развития собственного салона.