Клык в ноге - кровь на столе: щитомордник эффектно отправил приморца в больницу

В итоге 36-летний житель Приморья оказался в операционной токсикологического отделения после того, как когда щитомордник укусил его в область лодыжки. Инцидент произошёл 10 октября на острове Русский.

По словам пострадавшего, первые полчаса острой боли он не чувствовал, а потом начался ад – нога начала стремительно отекать, боль нарастала. В больнице врачи увидели классическую картину: сильный отёк, гиперемию и две точечные ранки – след от укуса.

Пациента пришлось экстренно оперировать, чтобы остановить развитие отёка и купировать интоксикацию. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает, сообщает издание "Восток – Медиа".

Медики напоминают: с первыми заморозками расслабляться рано – солнечные октябрьские дни продлевают период активности ядовитых рептилий. Во Владивостоке и пригороде советуют носить высокие ботинки или резиновые сапоги при выходе в лес. Впрочем, для жителей Сибири и Кузбасса эти рекомендации не сильно актуальны – у нас вообще советуют людям не ходить в лес из-за медведей, и запирать по ночам двери и окна.