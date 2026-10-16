Дом-коммуна в Сибири: как сотрудники НКВД заселили дом в форме серпа и молота, а потом всё пошло не так

Когда-то оно воплощало мечту о коллективном быте – а сегодня это один из важнейших культурных центров региона. Идея родилась в двадцатые годы прошлого века. Тогда экспроприированные доходные дома стихийно превращались в коммуны, и таким сообществам нужна была своя разветвлённая инфраструктура: столовые, прачечные, детские сады.

В Хабаровске единственным воплощением этого замысла стал комплекс ведомства УНКВД, сообщает хабаровское издание Transsibinfo.com. Весной 1931 года на бывшем ипподроме начались работы. Руководил стройкой архитектор немецкого происхождения по фамилии Гейтман – он трагически погиб вскоре после её завершения.

Здание получилось необычным. Ступенчатая конфигурация гигантского строения на косогоре в точности повторяла силуэт серпа и молота. Внутри объединили жилые секции с галерейными входами, спортивные залы общества "Динамо", клуб имени Дзержинского, большую столовую и поликлинику. Но уже к середине тридцатых фасады основательно переделали, придав им черты сталинской неоклассики.

После войны клубное пространство перешло к драматическому театру, открывшему первый сезон весной 1946 года. Реконструкция рубежа пятидесятых-шестидесятых подарила комплексу огромный вестибюль с коринфскими колоннами. Постоянные перепланировки и пристройки окончательно изменили первоначальный облик – и заодно доказали, что революционные попытки полностью перекроить привычный уклад жизни человека оказались несостоятельными.