На ремонт убитых кемеровских локаций мэрия потратит вдвое меньше запланированного

В Кемерове успешно разыграли тендер на благоустройство 11 локаций, указано на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта достигала 137 млн рублей, сумма полагалась за ремонт всех мест из списка. При этом победил в аукционе участник, запросивший за свои услуги всего 69,2 млн рублей.

То есть потратит на масштабное обновление города мэрия почти вдвое меньше изначально запланированного.

Напомним, до 1 сентября 2027 года необходимо превратить в конфетку тротуары около школ 45 и 46, детсада 127, на ул. Двужильного, Пролетарской, Леонова, Ракитянского, скверы у школы 94, перед ДК "Содружество", сквер Искусств, сквер в Пионере.

Также продолжится ремонт парка "Антошка" и Аллеи Героев, но для них подрядчика будут искать отдельно.