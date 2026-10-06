В Кемерове превратят в конфетку разом 11 убитых мест – потратят 137 млн

В Кемерове ищут подрядчика, который согласится благоустроить в 2027 году сразу 11 локаций, сказано на госзакупках. Начальная цена контракта – 137 млн рублей. Деньги возьмут из городского, областного и федерального бюджетов.

За эти деньги победитель обязан до 1 сентября 2027 года превратить в конфетку следующие места:

тротуар в районе СОШ № 45, на участке вдоль просп. Ленина, 126 "А" до просп. Октябрьского, 71 "А" (2 этап),

тротуар по ул. Ю. Двужильного, на участке от ул. Ю. Двужильного, 7 до просп. Молодёжного,

сквер между зданиями №67 "А" по просп. Комсомольскому и № 38 "В" по просп. Ленинградскому, у СОШ № 94 (1 этап),

тротуар вдоль СОШ № 46 (ул. Нахимова, 250) до центрального входа,

тротуар по ул. Пролетарской, на участке от ул. Сарыгина до ул. Сибиряков-Гвардейцев (по стороне школы),

тротуар от ул. Леонова, 26 до ул. Инициативной, 44,

сквер перед ДК "Содружество" по ул. Новогодней, 15 "А",

тротуар по ул. Ракитянского, на участке от пер. Макеевского до ул. Нахимова,

сквер "Искусств" по ул. Коммунистической, 122 (2 этап),

сквер по ул. Пионер, 4/1 (3 этап),

тротуар, на участке от ул. 40 лет Октября, 9 "Б" (МБДОУ № 127) до ул. 40 лет Октября, 17 "Б" (МБДОУ № 92)

Пройдёт аукцион 15 октября.

Напомним, в этом году в Кемерове отремонтировали 12 локаций за 130 млн рублей.