В Кемерове превратят в конфетку разом 11 убитых мест – потратят 137 млн

Кемеровские власти уже готовятся к масштабному ремонту скверов, который запланирован на следующий год, объявлен единый тендер сразу на всё.
В Кемерове ищут подрядчика, который согласится благоустроить в 2027 году сразу 11 локаций, сказано на госзакупках. Начальная цена контракта – 137 млн рублей. Деньги возьмут из городского, областного и федерального бюджетов.
За эти деньги победитель обязан до 1 сентября 2027 года превратить в конфетку следующие места:
- тротуар в районе СОШ № 45, на участке вдоль просп. Ленина, 126 "А" до просп. Октябрьского, 71 "А" (2 этап),
- тротуар по ул. Ю. Двужильного, на участке от ул. Ю. Двужильного, 7 до просп. Молодёжного,
- сквер между зданиями №67 "А" по просп. Комсомольскому и № 38 "В" по просп. Ленинградскому, у СОШ № 94 (1 этап),
- тротуар вдоль СОШ № 46 (ул. Нахимова, 250) до центрального входа,
- тротуар по ул. Пролетарской, на участке от ул. Сарыгина до ул. Сибиряков-Гвардейцев (по стороне школы),
- тротуар от ул. Леонова, 26 до ул. Инициативной, 44,
- сквер перед ДК "Содружество" по ул. Новогодней, 15 "А",
- тротуар по ул. Ракитянского, на участке от пер. Макеевского до ул. Нахимова,
- сквер "Искусств" по ул. Коммунистической, 122 (2 этап),
- сквер по ул. Пионер, 4/1 (3 этап),
- тротуар, на участке от ул. 40 лет Октября, 9 "Б" (МБДОУ № 127) до ул. 40 лет Октября, 17 "Б" (МБДОУ № 92)
Пройдёт аукцион 15 октября.
Напомним, в этом году в Кемерове отремонтировали 12 локаций за 130 млн рублей.
Фото: VSE42.Ru