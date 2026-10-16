Молнии поджигали леса все лето: в Иркутской области раскрыли масштаб пожаров

В Иркутской области за пожароопасный сезон 2026 года зарегистрировали 465 лесных пожаров, которые охватили 128,16 тысячи гектаров. Огонь бушевал в регионе 167 дней – с 15 апреля по 28 сентября. Итоги сезона на встрече с журналистами подвёл первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Несмотря на сложные погодные условия и труднодоступность некоторых районов, около 70% возгораний удалось ликвидировать в первые сутки. Этот показатель сохранился на уровне прошлого года, пишет ИА "Сибирские новости".

Одной из главных причин пожаров стали сухие грозы. По предварительным данным, 251 возгорание произошло из-за грозовых разрядов. Ещё 214 пожаров связаны с человеческим фактором.

– Погодные условия в этом году значительно способствовали развитию возгораний, – отметил замгубернатора.

При этом в правительстве региона заявили, что удалось выполнить установленный целевой показатель по сокращению площади лесных пожаров. По словам Колесова, площадь ликвидированных возгораний составила 35,7% от максимально допустимой.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе мощный пожар охватил склад – МЧС показало кадры с места.