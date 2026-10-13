Мощный пожар охватил склад в Кузбассе - фото с места

В Новокузнецке вспыхнул склад на улице Слесарной. Огонь охватил 700 кв. м, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Сообщение о возгорании поступило в 03:52 13 октября.

К моменту прибытия первого подразделения крыша здания горела открытым пламенем, из помещения шел густой дым.

– В 04:25 возгорание локализовано, в 04:55 открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 26 человек личного состава МЧС России и 6 единиц техники. Ущерб и предварительная причина пожара устанавливаются.