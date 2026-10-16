С января без зарплаты: в Иркутской области вскрылся многомиллионный долг перед фермерами

В Иркутской области прокуратура начала проверку после обращений сотрудников предприятия. Выяснилось, что с января 2026 года работникам сельскохозяйственного производственного кооператива полностью не выплачивали заработную плату.

Прокуратура внесла представления и возбудила дело об административном правонарушении за нарушение сроков выплаты. После принятых мер работодателю удалось погасить задолженность на сумму свыше 24 миллионов рублей.

Однако на этом проблемы сотрудников не закончились. В ходе дальнейшего надзорного сопровождения прокуратура установила, что после введения процедуры наблюдения и снятия ареста со счетов предприятия работодатель, несмотря на реальную возможность, не платил работникам деньги. К сентябрю 2026 года долг по зарплате вновь составил не менее 18 миллионов рублей.

Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело.

Как уточняет ИА "Сибирские новости", ход расследования и восстановление трудовых прав работников находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове работников детсада лишили трети зарплаты без объяснений.