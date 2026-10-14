Работников детсада в Кемерове лишили трети зарплаты без объяснений

Младшие воспитатели кемеровского МАДОУ №5 пожаловались на резкое снижение зарплаты. В беседе со съёмочной группой телекомпании "Вести-Кузбасс" женщины заявили: работников собрали на экстренное совещание, на котором руководство объявило, что зарплата за сентябрь будет снижена. Причина – отсутствие средств на выплату зарплаты в бюджете муниципалитета.

В городском управлении образования "Вестям" пояснили, что снизилась не зарплата, а нагрузка на младших воспитателей: в детском саду сократилось количество детей. Впрочем, сами работницы заявили, что работать меньше никто из них не стал, а напротив – нагрузка возросла.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция VSE42.RU направила запрос в министерство образования Кузбасса. Подробный материал с анализом ситуации, сложившейся в сфере дошкольного образования города (и, возможно, региона) будет опубликован сразу после получения ответа на запрос.