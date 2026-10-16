"Если вызовут полицию – убежим": в ХМАО подростки увлеклись смертельно опасными играми

В Сургуте задержали 12 подростков за опасные вылазки на крыши зданий и заброшки. Восьмерых поставили на профилактический учет, а их родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом сообщает телеканал "Югра".

Речь идет о руфинге – увлечении, при котором подростки проникают на крыши высотных зданий и заброшенные сооружения, снимают свои вылазки на видео и выкладывают ролики в соцсетях. Такие публикации собирают много лайков.

– Прикольно с друзьями просто полазить. Весело. После школы заняться нечем просто. Бывает крышу взламывать начинаем, то там посидим, иногда на заброшках. Если полицию вызовут, убежим и всё, не первый раз убегали уже, – поделился один из сургутских руферов.

В полиции Югры призывают родителей внимательнее следить за тем, как проводят свободное время их дети, и объяснять им, чем опасны подобные развлечения, пишет Ugra-news.ru.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что подростки-руферы снова облюбовали опасный объект в Кузбассе. В прошлом году там произошел несчастный случай – два парня провалились в трубу и не смогли выбраться.