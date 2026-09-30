До беды один шаг: подростки-руферы снова облюбовали опасный объект в Кузбассе

В Белове подростки-руферы забираются на 40-метровую аварийную трубу цинкового завода. Происходящее они снимают на видео, после чего хвастаются кадрами в соцсетях.

На проблему обратили внимание в группе "Типичное Белово" во "ВКонтакте". Там опубликовали видео с трубы и призвали ограничить доступ к конструкции, пока очередная попытка забраться на нее не закончилась трагедией.

– Обратите внимание на аварийную трубу цинкового завода, подростки облюбовали данное место и хвастаются в тик-токе! Просим ограничить доступ к данной конструкции, пока не случилась трагедия! – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на этом заброшенном заводе уже происходил несчастный случай – два парня провалились в трубу и не смогли выбраться. Специалисты спасали их 3 часа.