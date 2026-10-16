Кубань яростно атакуют мерзкие насекомые - биолог назвал причину

Краснодарский край столкнулся с массовым нашествием мраморных клопов. Жители публикуют в соцсетях кадры, на которых насекомые облепляют стены домов, проникают в квартиры и салоны автомобилей. В народе их уже окрестили "вонючками" и "клопами-черепашками", отмечает издание KubanPress.

Биолог Дмитрий Сафонов назвал три ключевые причины аномалии. Во-первых, высокая плодовитость: вид даёт до трёх поколений в год, что обеспечивает взрывной рост популяции. Во-вторых, мягкие зимы – потепление убрало естественный барьер, который раньше регулировал численность морозами. В-третьих, осенний инстинкт поиска тепла: с холодами клопы массово устремляются в дома, сараи и машины.

Родиной вредителя считается Юго-Восточная Азия. В России его впервые обнаружили в 2014 году в Сочи – вероятно, завезли с импортными фруктами. Не встречая природных хищников, насекомое быстро распространилось по югу страны.

Для человека мраморный клоп не опасен: он не кусается и не переносит болезни. Главный вред – сельскохозяйственный: клоп питается соком винограда, яблок, персиков, фундука и овощей. При опасности он выделяет едкое пахучее вещество, которое портит запах в помещении и оставляет следы на одежде.

Специалисты советуют не паниковать: герметизировать окна и двери, собирать насекомых пылесосом или в перчатках, при необходимости применять бытовые инсектициды, а в критических случаях вызывать службу дезинсекции.