Злобные кузбасские псы заинтересовали большого человека в Москве

В Ленинске-Кузнецком завели уголовное дело после жалоб в соцсетях и СМИ на псов, нападающих на детей. А председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчёт.

– Возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Б. Б. Базарова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, – сообщает Следком в четверг.

Ранее редакция VSE42.Ru публиковала эту жалобу. В ней говорилось, что около домов на улице Павленко уже давно обитает стая бродячих собак, которые нападают на горожан. А буквально на днях животные набросились на 12-летнюю девочку. Службы при этом не производят отлов.

Администрация города после появления жалобы в соцсетях сообщила, что заявку на отлов передали подрядчику, работу включат в план на ближайшую неделю.

О проблемах бездомных собак в Кузбассе и том, почему ситуация патовая, читайте в нашем большом материале.