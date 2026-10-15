Происшествия

МВД считает основателя бренда Mixit создателем преступной группы

Глава российского косметического бренда Mixit мог организовать преступную группу, считают следователи МВД.

Следователи МВД считают, что основатель российского бренда косметики Mixit Олег Пай мог организовать преступную группу и координировать ее действия. Об этом стало известно сегодня, 15 октября, в Тверском районном суде Москвы, где рассматривали вопрос о продлении ему меры пресечения.

– Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль, – заявил следователь МВД. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело против предпринимателя возбудили еще в 2024 году. С тех пор производство по нему несколько раз прекращали и возобновляли.

19 сентября Олега Пая задержали в Москве, после чего отправили под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Как уточняет URA.RU, Mixit – российский косметический бренд, основанный Олегом Паем и Еленой Назаровой в 2014 году. По открытым данным, в 2024 году продукция компании продавалась в 32 тысячах торговых точек в России и за рубежом. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 3,5 млрд рублей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в кузбасском городе поймали группу, которая кошмарила угольные предприятия.

Фото: VSE42.RU
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