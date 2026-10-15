МВД считает основателя бренда Mixit создателем преступной группы

Следователи МВД считают, что основатель российского бренда косметики Mixit Олег Пай мог организовать преступную группу и координировать ее действия. Об этом стало известно сегодня, 15 октября, в Тверском районном суде Москвы, где рассматривали вопрос о продлении ему меры пресечения.

– Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль, – заявил следователь МВД. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело против предпринимателя возбудили еще в 2024 году. С тех пор производство по нему несколько раз прекращали и возобновляли.

19 сентября Олега Пая задержали в Москве, после чего отправили под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Как уточняет URA.RU, Mixit – российский косметический бренд, основанный Олегом Паем и Еленой Назаровой в 2014 году. По открытым данным, в 2024 году продукция компании продавалась в 32 тысячах торговых точек в России и за рубежом. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 3,5 млрд рублей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в кузбасском городе поймали группу, которая кошмарила угольные предприятия.