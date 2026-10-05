В Кузбассе лютая ОПГ на "буханке" грабила угольщиков – квартиру брали штурмом

В Белове задержана ОПГ, членов которой подозревают в дерзком нападении.

Так, представитель угольной компании пожаловался полиции на то, что неизвестные напали на сотрудников и отняли у них около 900 метров медного кабеля стоимостью более 1,2 млн рублей.

Полицейские при содействии Росгвардии задержали подозреваемых – троих жителей Белова и округа от 21 до 37 лет. Оперативники во время обысков нашли пугач и "буханку".

– Во время обысков следователем изъяты шумовой пистолет, который злоумышленники использовали во время нападения, а также автомобиль УАЗ, на котором они передвигались, – сказали в областном МВД.

Всего задержанные подозреваются в трёх преступлениях с ущербом на 3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о разбое, краже и покушении на кражу. 25-летнего и 37-летнего фигурантов арестовали. Им грозит до 15 лет колонии.