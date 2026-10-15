Дело о жестоком убийстве в Кемерове получило неожиданный поворот спустя 35 лет

Дело о стрельбе, произошедшей в Кемерове в 1991 году, спустя почти 35 лет дошло до суда. Обвиняемым стал 56-летний житель Новосибирска. Следственный комитет Кузбасса сообщает, что мужчину установили после повторного изучения материалов старого уголовного дела.

Нападение произошло вечером 30 октября во дворе многоэтажного дома. По версии следствия, мужчина из-за давнего конфликта выстрелил в двух человек. Один из них погиб на месте, второго с ранением успели доставить за медицинской помощью – он выжил. После стрельбы нападавший скрылся и уехал из региона.

Тогда найти подозреваемого не удалось. К делу вернулись в 2026 году: следователи и криминалисты заново разобрали его материалы, провели дополнительные следственные действия, поговорили со свидетелями и потерпевшими. В результате, как утверждает следствие, удалось установить предполагаемого участника нападения.

– Им оказался 56-летний житель города Новосибирска, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Его задержали в Новосибирске при содействии полиции и поддержке Росгвардии.

Мужчине вменяют убийство и покушение на убийство двух человек способом, опасным для жизни многих людей. Суд избрал ему меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, а дело направлено в суд. Обвинения пока остаются версией следствия – окончательное решение предстоит вынести суду.