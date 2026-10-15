В Кузбассе спасатели экстренно выехали на кладбище ночью: что там произошло

В соцсетях Ленинска-Кузнецкого появилась информация о спасении мужчины, который вечером 14 октября угодил в болото в Полысаеве. Сообщение о происшествии около 20:00 поступило в ЕДДС: человека заметили возле старого кладбища. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

На место выехали добровольцы РОССОЮЗСПАСа.

– В темноте им предстояло не только отыскать мужчину в болотистой местности, но и добраться до него, не подвергая опасности себя и пострадавшего, – отметили в публикации авторы поста.

Спасатели нашли его в трясине и помогли выбраться на твёрдую землю.

Из-за прохладной погоды мужчину укрыли термоодеялом, после чего сопроводили к дороге, где ожидала бригада скорой помощи. Медики забрали его для обследования и оказания дальнейшей помощи. Спасательная операция завершилась благополучно.