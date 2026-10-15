"Не узнавала маму": на Урале девочка, сбитая тонированным Mercedes, вышла из комы спустя месяц

Авария произошла в августе на улице Викулова в Екатеринбурге. 17-летняя студентка УрФУ переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил тонированный Mercedes. От удара девочку отбросило примерно на 15 метров. Она получила тяжелые травмы и находилась в состоянии глубокого травматического шока.

– Из-за угрозы остановки сердца и рисков долгой транспортировки пострадавшую экстренно доставили в ближайший травматологический госпиталь экспертного класса – Городскую больницу №36, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Медики диагностировали у девочки ушиб головного мозга, внутричерепную гематому и кровоизлияние, закрытую травму груди и тяжелый ушиб легких. Также она получила переломы голени, таза и позвоночника.

Врачи провели интенсивную противошоковую терапию, остановили внутреннее кровотечение и временно зафиксировали переломы. После стабилизации состояния разрушенные кости соединили титановым стержнем, а затем пострадавшую перевели в Детскую городскую клиническую больницу № 9.

Студентка провела в коме около месяца. В конце сентября она пришла в сознание, после чего еще две недели оставалась под наблюдением врачей. Затем ее выписали домой.

– Как только открыла глаза, никого не узнавала. Мама была с ней две недели в больнице, но она ее не узнавала. Сейчас дочка в сознании, память потихоньку к ней возвращается, – рассказал "КП-Екатеринбург" отец подростка.

Однако последствия тяжелой черепно-мозговой травмы по-прежнему дают о себе знать: по данным регионального Минздрава, у студентки наблюдаются провалы в памяти и нарушения зрения. Впереди девочку ждет длительный курс реабилитации.

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