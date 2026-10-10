В Кемерове лихач на бешеной скорости снёс двух женщин на зебре

Лихач на Audi сбил в Кемерове сразу двух женщин на зебре, рассказали сайту VSE42.Ru в кемеровской ГИБДД. Произошла авария в пятницу, 9 октября, на перекрёстке улицы Тухачевского и проспекта Молодёжного.

– По предварительной информации, водитель Audi двигался по проспекту Молодёжному со стороны улицы Каменской, во время выполнения поворота налево на улицу Тухачевского совершил наезд на двух пешеходов (женщины 1971 и 1965 г.р.), – сказали в ГАИ.

Горожанки шли по регулируемому пешеходному переходу. Обе получили серьёзные травмы. Водитель не пострадал.

Ехал ли автомобилист на "красный", ещё не установлено, инспекторы это уточняют.

Напомним, очевидцы сообщали, что лихач на бешеной скорости снёс женщину на зебре.