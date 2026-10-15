Общество

Угольная лава и метан: в Кузбассе каждую неделю останавливают крупнейшие производства

За неделю Ростехнадзор приостановил работы на двух угольных шахтах.

Два участка угольных шахт Кузбасса временно остановили после проверок Ростехнадзора. Как сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль, с 8 по 14 октября инспекторы составили два протокола о временном запрете деятельности.

– В период с 8 по 14 октября 2026 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 2 протокола о временном запрете деятельности, – отметил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Первое решение приняли 12 октября на шахте имени С. Д. Тихова. Приостановлена выемка угля в лаве № 23-1-8/1. Инспекторы выявили превышение допустимой концентрации метана, недостаток воздуха в горной выработке и отсутствие необходимых мер для прогноза и предотвращения динамических явлений. Также, по данным ведомства, не обеспечивался авторский надзор за выполнением проектных решений.

14 октября Ростехнадзор остановил эксплуатацию ленточного конвейера в магистральном штреке № 85 шахты имени А. Д. Рубана. Причиной стало нарушение требований промышленной безопасности при использовании оборудования. Материалы по этому случаю передали в суд.

Напомним, что проблемы с безопасностью на кузбасских предприятиях – не редкость. Ранее VSE42.RU сообщал, что за прошлую неделю Ростехнадзор остановил два крупных предприятия в регионе.

Фото: VSE42.Ru
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