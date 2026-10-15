Угольная лава и метан: в Кузбассе каждую неделю останавливают крупнейшие производства

Два участка угольных шахт Кузбасса временно остановили после проверок Ростехнадзора. Как сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль, с 8 по 14 октября инспекторы составили два протокола о временном запрете деятельности.

– В период с 8 по 14 октября 2026 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 2 протокола о временном запрете деятельности, – отметил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Первое решение приняли 12 октября на шахте имени С. Д. Тихова. Приостановлена выемка угля в лаве № 23-1-8/1. Инспекторы выявили превышение допустимой концентрации метана, недостаток воздуха в горной выработке и отсутствие необходимых мер для прогноза и предотвращения динамических явлений. Также, по данным ведомства, не обеспечивался авторский надзор за выполнением проектных решений.

14 октября Ростехнадзор остановил эксплуатацию ленточного конвейера в магистральном штреке № 85 шахты имени А. Д. Рубана. Причиной стало нарушение требований промышленной безопасности при использовании оборудования. Материалы по этому случаю передали в суд.

Напомним, что проблемы с безопасностью на кузбасских предприятиях – не редкость. Ранее VSE42.RU сообщал, что за прошлую неделю Ростехнадзор остановил два крупных предприятия в регионе.