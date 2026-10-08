В Кузбассе остановлены 2 крупных предприятия: что случилось

Андрей Виль, официальный представитель Ростехнадзора, поделился итогами недели в своих соцсетях. По его данным, в Кузбассе остановили работу двух угольных шахт.

– Инспекторами Ростехнадзора сохранены жизнь и здоровье порядка 20 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, – отметил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Эти люди могли пострадать при возможных авариях. Речь о взрывах пыле-метановоздушной смеси – одной из главных угроз в угольной отрасли.

С 1 по 7 октября 2026 года, Сибирское управление Ростехнадзора составило два протокола о временном запрете деятельности.

Первый случай – на шахте "Костромовская". Там 2 октября остановили подготовительный забой сбойки № 5 с вентиляционного штрека № 19-20 бис. Также приостановили горные работы в монтажной камере № 19-20 бис. И эксплуатацию ленточного конвейера в магистральном транспортном штреке. Причина – пылевзрывоопасное состояние выработки и работа оборудования с нарушениями. Суд дал 4 суток.

Второй случай – ООО "Шахта "Грамотеинская". Здесь в тот же день остановили горные работы и нахождение людей в выработках. Причина – отсутствие договора на горноспасательное обслуживание и рассогласованный план ликвидации аварии. Суд приостановил все работы на шахте, кроме жизнеобеспечения, на 90 суток.

А проблемы с безопасностью на кузбасских предприятиях – не редкость. Ранее VSE42.RU сообщал, что суд остановил работы в опасной зоне Кия-Шалтырского рудника.