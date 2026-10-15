"Проверка на прочность": новосибирцы взяли серебро на европейском турнире по CS2

Команда из Новосибирской области QUAZAR x 44 завоевала серебро европейского турнира Exort Series № 33 по CS2. За второе место киберспортсмены получили $3 тысячи – около 251 тысячи рублей.

Как пишет Om1 Новосибирск, в турнире участвовали 28 команд со всего мира. По пути к финалу новосибирцы оказались сильнее представителей Англии, Швеции, Эстонии, Турции, Украины и Франции. До победы оставался один шаг, однако в финальной встрече чешская команда eSuba оказалась сильнее.

При этом тренер QUAZAR x 44 Дмитрий Дзуцев считает, что у сибиряков были все шансы забрать первое место. По его словам, решающую роль сыграла усталость.

– Второе место на этом турнире – скорее досадное поражение. Соперник был по силам, но сыграла роль усталость: мы с 9 утра выступали на другом турнире от Сбера. В конце попросту устали, – рассказал Дзуцев.

Новосибирскую область на международной арене представляют Дмитрий Попов, Егор Торжков, Илья Воронов, Артём Борисов и Данил Порядин. По словам тренера, команда продолжает входить в сотню лучших коллективов мира по версии HLTV.

Серебро Европы – не последняя цель команды. Уже 16 октября QUAZAR x 44 ждут матчи GLuck Yungstar 2026, а 18 октября – очередной европейский турнир ECL Season 52.

Кроме того, новосибирцы пробились в финал киберспортивного турнира от Сбера. 1 ноября они отправятся в Москву, где поборются с сильнейшими российскими командами за 1 миллион рублей.

– Такой насыщенный график выступлений – это наша проверка на прочность. Сейчас уделяем максимум времени восстановлению и подготовке к матчам, а после череды соревнований будем тренироваться дальше и отрабатывать новые стратегии и идеи, – отметил Дзуцев.

Напомним, ранее айтишники новосибирского Минфина взяли золото на всероссийском турнире по CS2.