Он идёт: снегопады завалят Кузбасс на выходных

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 16 октября, в Кемерове уличный градусник покажет –1,–3°C, пройдут небольшие снегопады. Днём +1,+3°C, осадки должны прекратиться, но сохранится переменная облачность.

В целом по Кузбассу ночью –1,–6°C, днём –1,+4°C. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. А около Кемерова высок риск пожаров.

– В Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком районах сохраняется высокая пожароопасность, – сказали в метеоцентре.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью в субботу в Кузбассе похолодает до –1,–6°C, днём потеплеет до 0,+5°C. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В воскресенье температура и осадки ожидаются такие же, как в субботу.