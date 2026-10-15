Общество

В Кемерове снова продают легендарный "Кристалл" - цена изменилась

В областном центре Кузбасса снова попал на продажу легендарный "Кристалл". Цена объекта изменилась.

Информация о продаже помещения появилась на популярном сайте объявлений.

– Пpодажa лeгeндарного нежилогo помeщения горoдa Keмеpoв o – мaгaзина "Криcтaлл", – подчеркивается в объявлении.

Так, площадь здания составляет 612,8 "квадратов" (из них 131,2 "квадрата" – пoдвaльнoe пoмeщeниe). Плoщaдь зeмельного учacткa – 435 квадратных метров.

Уточняется, что помещение имеет панорамное остекление, планировку с высоким потолком, три входа.

– Помещение в 2 уровня, основная площадь и подвальное помещение. В помещении имеется офисные кабинеты, переговорный зал, два санузла, сейфовая комната, подвальное помещение с отделкой, свой теплоузел, – сказано в объявлении.

Цена – 170 млн рублей.

Однако напомним, что о продаже помещения сообщалось еще в январе прошлого года – тогда цена составляла 250 млн рублей. Позже цена снизилась до 110 млн рублей.

Фото: Avito
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