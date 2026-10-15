Простой способ бросить курить: названы продукты, которые помогут забыть о сигаретах

Леденцы, семечки и другие небольшие перекусы могут помочь тем, кто бросает курить, справиться с раздражительностью и привычкой тянуться к сигарете. Об этом изданию "Абзац" рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

– Курение – это занятые рот и руки. Курильщики могут замещать табачную зависимость монпансье, которое посасывают, перебирают руками или грызут семечки. Это помогает занять рот и руки, успокоить тревожность и раздражительность, которая возникает на отмене, – объяснил врач.

Еще один вариант, который упомянул специалист, – сладости. По его словам, сладкая пища стимулирует головной мозг и может временно облегчать дискомфорт, связанный с отказом от привычного ритуала. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

– Зависимые могут еще такой вариант насыщения центра удовольствия использовать – покушать, торт, пирожные, то есть сладеньким заесть. Но семечки, монпансье можно носить с собой в коробочках – это удобно. Человек таким образом справляется с компульсией, – добавил психиатр.

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