Ищем силы на интим: куда впихнуть секс между мытьем посуды и нехваткой сна

Как отметила эксперт в беседе с "Радио 1", прежде чем искать способ срочно вернуть страсть в отношения, важно понять, куда вы собираетесь её поместить.

– Между мытьём посуды и шестью часами сна? Если для близости остаётся только конец дня, когда хочется лежать и не разговаривать, попробуйте освободить другое время, – сказала психолог.

Арутюнян выделила три практических правила:

Планируйте время и силы. Не оставляйте секс на поздний вечер после работы и бытовых дел. Делегируйте задачи: закажите готовую еду или уборку. Освободите ресурсы для качественного отдыха.

Обозначайте границы. Желание объятий без интимного продолжения абсолютно нормально. Говорите об этом партнеру прямо. Это снимет напряжение и избавит от ожидания секса при каждом прикосновении.

Разделяйте либидо и чувства. Снижение влечения на фоне усталости не означает потерю любви. Не воспринимайте временный спад активности как личную обиду и повод для ссор.