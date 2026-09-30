Ищем силы на интим: куда впихнуть секс между мытьем посуды и нехваткой сна

Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян объяснила россиянам, как спасти либидо от осенней хандры и грязной посуды.
Как отметила эксперт в беседе с "Радио 1", прежде чем искать способ срочно вернуть страсть в отношения, важно понять, куда вы собираетесь её поместить.
– Между мытьём посуды и шестью часами сна? Если для близости остаётся только конец дня, когда хочется лежать и не разговаривать, попробуйте освободить другое время, – сказала психолог.
Арутюнян выделила три практических правила:
Планируйте время и силы. Не оставляйте секс на поздний вечер после работы и бытовых дел. Делегируйте задачи: закажите готовую еду или уборку. Освободите ресурсы для качественного отдыха.
Обозначайте границы. Желание объятий без интимного продолжения абсолютно нормально. Говорите об этом партнеру прямо. Это снимет напряжение и избавит от ожидания секса при каждом прикосновении.
Разделяйте либидо и чувства. Снижение влечения на фоне усталости не означает потерю любви. Не воспринимайте временный спад активности как личную обиду и повод для ссор.