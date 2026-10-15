Смерть, свадьба и дикие звери: астролог объяснил скрытый смысл странных снов

Сновидения могут быть не просто случайными образами, а своеобразными прогнозами мозга о грядущих событиях. Такую версию в беседе с "Радио 1" представил астролог Павсекакий Богданов.

По его словам, мозг продолжает работать даже во время сна: обрабатывает полученную за день информацию, анализирует обстоятельства и оценивает вероятность различных событий. Поэтому сновидения эксперт предлагает рассматривать как результат работы подсознания, а не как мистические послания.

– Допустим, женщине снится, что она поймала рыбу или режет арбуз – это к беременности. То есть на уровне подсознания мозг обработал информацию таким образом: есть огромная вероятность, что она в ближайшее время забеременеет. И этот сон – в руку, – рассказал специалист.

Отдельно астролог остановился на снах со свадебным сюжетом. Белое платье или собственная свадьба во сне, по его трактовке, могут предвещать хорошие новости.

– Сна о собственной смерти пугаться не стоит – он вовсе не предвещает беду, а означает огромную вероятность, что начатое в ближайшее время дело не будет иметь должного эффекта, – отметил Богданов.

А вот появление диких зверей во сне астролог назвал поводом насторожиться. По его мнению, такие образы могут указывать на недоброжелателей, способных причинить ущерб.

Напомним, ранее выяснилось, почему людям на самом деле снятся сны.