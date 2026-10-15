"Как наркомания": россиян предупредили о новой опасной зависимости

Привычка листать короткие видео и новости перед сном – это не просто безобидная привычка, а серьезная проблема. Об этом "Радио 1" рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

По словам специалиста, бесконечная лента коротких роликов может формировать навязчивую привычку постоянно искать новые впечатления.

– Листание коротких клипов ничем от наркомании не отличается. Это тот же самый механизм – серотониновая петля. Ты постоянно стимулируешь себя, – предупредила Чиркова.

Врач также отметила, что использование экранов перед сном поддерживает возбуждение нервной системы. Свет от устройств может влиять на выработку мелатонина – гормона, участвующего в регуляции сна, – и затруднять засыпание.

– Люди с наслаждением листают новостную ленту, хотя это мазохизм. Не надо смотреть на ночь ничего. Читайте книжку – быстрее уснёте. Здесь нужно работать с силой воли и разумом. Следует понимать, что это прожигание здоровья, – подчеркнула эксперт.

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