"Мне хорошо, а жене плохо": в Кузбассе объяснили, когда игровая зависимость становится болезнью

В 2019 году ВОЗ официально включила игровую зависимость в Международную классификацию болезней (МКБ-11), признав ее заболеванием. Это не просто привычка, а расстройство, которое меняет работу мозга – в первую очередь систему вознаграждения, где ключевую роль играет дофамин. Из-за этого обычные радости перестают радовать, а игра становится единственным источником сильных эмоций. О том, как распознать проблему и куда обращаться, рассказали в ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н. П. Кокориной".

– Самостоятельно справляются менее 20% людей, и обычно речь идет о легких формах на ранней стадии. В остальных случаях зависимость прогрессирует: нарастают тревога и депрессия, ухудшается сон, усиливается социальная изоляция, – отмечают медики.

В Кузбассе помощь доступна: за консультацией можно обратиться в ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н. П. Кокориной". Телефон доверия работает круглосуточно: +7 (384 2) 57 07 07. На линии работают клинические психологи – они помогут сориентироваться, оценить ситуацию и подскажут дальнейшие шаги. Звонок анонимный и не означает постановку на учет.

Специалисты предупреждают: зависимость – прогрессирующее состояние, и ждать "пока станет совсем плохо" нельзя. Консультация нужна, если вы пытаетесь сократить время в игре и не можете, играете "полчаса", а проходит четыре, близкие беспокоятся, а вас это раздражает, без игры ощущаете пустоту или тревогу, а сон сместился так, что вы играете ночью и чувствуете разбитость днем.

– Лечить зависимость на ранней стадии – как лечить кариес, пока он не дошел до нерва: дешевле, быстрее и без осложнений, – поясняют в диспансере.

Отдельно специалисты отвечают на вопрос, что делать, если человеку самому играть нравится, а страдают близкие. Приятные ощущения от игры – это дофаминовый эффект, а не здоровье. Если увлечение вредит вам или окружающим, это уже не просто увлечение.