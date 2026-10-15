Притвориться мертвым не поможет: кузбассовцам напомнили, что делать при встрече с медведем

Памяткой поделилось управление по защите населения и территории Новокузнецка.

– В связи с участившимися случаями появления диких животных вблизи населённых пунктов напоминаем о правилах поведения при встрече с хозяином тайги, – написали в ведомстве.

Как отмечают специалисты, сейчас сезонная активность медведей находится на максимальном уровне, и знание простых правил может спасти жизнь.

Среди важнейших запретов – не пытаться убежать от медведя: скорость зверя может достигать 50 км/ч. Также не стоит смотреть животному в глаза: для хищника такой взгляд – признак агрессии и вызова. Категорически нельзя приближаться к медвежатам, ведь рядом почти наверняка находится защищающая потомство самка. Ещё одно важное правило – никогда не прикармливать диких животных.

Кроме того, специалисты развенчивают распространённый миф о том, что в случае нападения нужно притвориться мёртвым: при хищническом поведении зверя такой приём может оказаться смертельно опасным.

В критической ситуации, если медведь появился вблизи жилья, необходимо немедленно позвонить по номеру 112.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбассе убили ещё семь медведей – отстрел продлится до конца года.