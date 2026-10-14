Пять деревень без автобуса: в Кузбассе дети еле как добираются до школы

В комментариях под постом губернатора Кузбасса Ильи Середюка жители региона поднимают всё новые проблемы. На этот раз речь о подвозе детей в школу и работе общественного транспорта.

Одна из жительниц рассказала о школе в селе Менчереп Беловского округа.

– В школу с. Менчереп с пяти деревень даже подвоза нет. И рейсовые автобусы половину маршрутов отменили, дети на 2 с половиной урока приезжают, – написала отчаянная подписчица.

В администрации Беловского округа ответили, что должность водителя школьного автобуса свободна с 6 октября 2026 года. Директор Менчерепской школы уже принял все возможные меры, чтобы найти человека. Вакансию подали в центр занятости Белова, разместили на портале "Работа России" и в соцсетях. Дополнительную информацию можно узнать по телефону управления образования.

Но проблемы с транспортом наблюдаются не только в Белове, но и в других городах региона, и даже в столице Кузбасса. Ещё один вопрос поднял житель Кемерова. Он спросил, будет ли что-то сделано с общественным транспортом в городе. По его мнению, стоит вернуть маршрутки, потому что нынешние перевозчики со своими обязанностями не справляются.

В кемеровской администрации отреагировали на вопрос горожанина и пояснили, что в ходе модернизации на линии вместо старых "пазиков" вышли современные автобусы большой вместимости. Они соответствуют требованиям, в них действуют все льготы и проездные. Работу транспорта контролируют каждый день. А по вопросам работы городского пассажирского транспорта можно обращаться в УЕЗТУ по телефону.