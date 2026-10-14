«Полный беспредел»: кузбассовцы месяцами ждут жизненно важные лекарства

В комментариях под постом губернатора Кузбасса Ильи Середюка жители региона всё чаще жалуются на проблемы с льготными лекарствами. Об этом сообщают сами кузбассовцы.

Одна из женщин рассказала о своём случае. У неё диабет. Поликлиника – в Новокузнецке, на улице Орджоникидзе, 32А. В сентябре она не получила в льготной аптеке тест-полоски. В октябре снова нет препарата, тест-полосок и гликлазида.

– Полный беспредел с выдачей льготный лекарств. Их не выдают совсем уже второй месяц, – написала отчаянная подписчица.

Женщина говорит, что ей предлагают жаловаться в Министерство здравоохранения Кузбасса, а то и страны.

В ответ на это Минздрав Кузбасса попросил её написать в личные сообщения аккаунта ФИО пациента, названия лекарств и адрес поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Ещё одна подписчица тоже пожаловалась губернатору. Она спросила, почему не могут решить вопрос с льготными лекарствами. До конца года ещё три месяца, а на складе нет нужных для жизни препаратов. Женщине пришлось покупать их самой. Она инвалид и получает препараты по федеральной льготе. Пенсии на покупку не хватило. Женщина недоумевает и интересуется: значит, обращаться нужно в федеральное здравоохранение, если в области ответа не дали?

Минздрав и на это ответил просьбой – указать в личных сообщениях ФИО, адрес поликлиники и контактный телефон.

Третья жительница, из Прокопьевска, тоже обратилась к губернатору. Она просила помочь получить лекарство по рецепту, который зарегистрировали 16 сентября 2026 года в Кемерове. Женщина рассказала, что по поводу своего здоровья обращалась к президенту Владимиру Путину. Лекарство ей нужно для лечения поджелудочной.

В ответ Минздрав Кузбасса сообщил: для определения тактики дальнейшего лечения она записана на приём к эндокринологу.