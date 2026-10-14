Держали заключенных в страхе и избивали трубой: в Якутии осудили "смотрящих"

Как сообщает КП-Якутия, мужчины занимали высокое положение в криминальной иерархии. Один был "смотрящим за игрой Якутии", второй – "смотрящим за Усть-Алданским районом".

По материалам дела, они организовали преступное сообщество, которое занималось незаконными азартными играми и сбором денег в "воровской общак". К деятельности привлекали других участников, в том числе осужденных из исправительных колоний № 6 и № 7.

Одним из эпизодов стало вымогательство в колонии № 6 осенью 2021 года. Трое участников сообщества потребовали у заключенного 30 тысяч рублей карточного долга. Мужчину избили, после чего он отдал деньги.

Зимой 2022–2023 годов похожая история произошла в колонии № 7. "Смотрящие" потребовали у другого заключенного 40 тысяч рублей. После избиения потерпевший обратился к администрации исправительного учреждения.

Еще один эпизод произошел в декабре 2019 года в Усть-Алданском районе. По версии следствия, криминальные авторитеты вместе с двумя другими мужчинами потребовали у потерпевшего деньги, объяснив это недостачей в "воровском общаке". Мужчину били руками и трубой, пока он не перевел деньги.

Помимо вымогательств, мужчин признали виновными в незаконном хранении оружия и наркотиков.

В итоге суд назначил 61-летнему "смотрящему за игрой Якутии" 12 лет лишения свободы, а 42-летнему "смотрящему за Усть-Алданским районом" – 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе будут судить "вора в законе".