В Кузбассе будут судить "вора в законе" - подробности

В Кемеровский областной суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя поселка Яшкино. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.



По версии следствия, еще в 2017 году мужчина принял неформальный криминальный статус, который означает признание за ним высшего положения в преступной иерархии. После этого он, как считает следствие, выполнял организационные, распорядительные, дисциплинарные и идеологические функции на территории поселка Яшкино и Яшкинского района, в том числе в местах лишения свободы. Те, кто стоял ниже в криминальной иерархии, должны были безоговорочно подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

– Информация о противоправной деятельности обвиняемого получена следователями СК России в рамках предварительного расследования другого преступления, – сообщили в СУ СК по Кузбассу.

Расследование велось при поддержке сотрудников региональных УФСБ, ГУ МВД и ГУФСИН. Следователи допросили больше 60 свидетелей и четырех специалистов, провели более десяти судебных экспертиз, включая лингвистическую, фоноскопическую и психолого-психиатрическую, а также больше 20 осмотров предметов и документов. Общий объем уголовного дела составил восемь томов.

Мужчина находится под стражей. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.