Хватит воевать за обедом: секретный способ накормить ребенка овощами

Спрятать овощи в привычные блюда – рабочий способ увеличить их количество в рационе ребенка. Натертый кабачок или морковь можно добавить в котлеты, тыкву – в выпечку или кашу, овощное пюре – в соус для пасты, а брокколи – в омлет. Об этом VSE42.Ru рассказала нутрициолог Наталия Муратова – преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина.

– Ну и самый классный лайфхак для мамочек малоежек – делать разноцветные овощные вафли и оладьи, – отметила эксперт.

Она привела универсальный базовый рецепт вафель: 200 г кабачка, 100 г творога в брикете, 50–70 г любой муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя, соль по вкусу, растительное масло для смазывания панелей. По желанию можно добавить сушеный чеснок, паприку и итальянские травы для аромата. Помимо кабачка в такие вафли можно добавлять свеклу, морковь и даже мелко нарезанную брокколи.

При этом нутрициолог советует не ограничиваться маскировкой: ребенку стоит продолжать показывать овощи в узнаваемом виде.

– Если брокколи всегда существует только внутри котлеты, познакомиться с ее собственным вкусом и текстурой ребенку сложно, – пояснила Муратова.

По ее словам, здесь лучше работает спокойное повторение: периодически снова предлагать продукт без давления, уговоров и требования доесть. Новый вкус часто приходится пробовать неоднократно, прежде чем он становится привычным. Поэтому один отказ от моркови или брокколи еще ничего не говорит о будущих пищевых предпочтениях ребенка.