Происшествия

В Липецкой области у дороги обнаружили машину с трупом – подробности

В Липецкой области обнаружили автомобиль, съехавший с дороги. Внутри находилось тело 67-летнего водителя. Об этом сообщает GOROD48.

13 октября на 34-м километре трассы Липецк – Чаплыгин в Добровском районе обнаружили съехавшую с дороги машину с трупом водителя внутри.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установили. Им оказался 67-летний житель села Доброе.

При осмотре автомобиля Lada Largus полицейские не обнаружили повреждений. Основной версией произошедшего считают внезапную смерть водителя во время движения.

Напомним, ранее в Белове иномарка протаранила "скорую" – полиция опубликовала жуткие кадры. Также редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе поезд насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила пути перед составом.

Фото: VSE42.RU
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