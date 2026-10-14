В Липецкой области у дороги обнаружили машину с трупом – подробности

Пять причин поступить в ТУСУР в Томске – почему абитуриенты со всей России выбирают этот вуз

Выбор траектории образования — ответственный шаг, который определяет будущее старшеклассника. Учебные заведения предлагают много специальностей, и этот выбор требует внимательного подхода. Вместе с руководителем отдела разработки и искусственного интеллекта Международной цифровой академии ТУСУРа, выпускником этого вуза Иваном Денисовичем Тикшаевым разбирались в том, какие возможности дает образование в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники.