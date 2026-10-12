Происшествия

Жуткие кадры: в Кузбассе иномарка протаранила "скорую" – та перевернулась

В Кузбассе произошло страшное ДТП с участием легковушки и машины скорой помощи. Есть пострадавшие.

В воскресенье, 11 октября, около 20:30 на пересечении улиц Ленина и Юбилейной в Белове столкнулись легковушка и "скорая", сообщает областное МВД.

– Предварительно установлено, что на перекрёстке произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который ехал на вызов с включёнными световыми спецсигналами на запрещающий сигнал светофора, и иномарки Lifan, – сказали в полиции.

Медицинская машина от удара перевернулась. Пациентов внутри не было. Однако два фельдшера и водитель "скорой" получили травмы. Пострадал также водитель "китайца".

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Очевидцы рассказывают в соцсетях, что травмы у всех нетяжёлые.

Стражи порядка уточняют детали произошедшего, чтобы определить виновника.

Напомним, согласно ПДД, "скорая" имеет преимущество на перекрёстках при включенной сирене. Если же работала только световая "мигалка", преимущества у неё нет.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Видео: тг / Типичное Белово
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