Ушла из дома и не вернулась - в Кузбассе пропала 12-летняя девочка

В Междуреченске разыскивают 12-летнюю Алину Левандовскую. Девочка ушла из дома 13 октября около 12:00 и не вернулась.
В ГУ МВД по Кузбассу назвали приметы: на вид 12 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза серо-зеленые.
Девочка была одета в футболку белого цвета, куртку черную, брюки черные, кроссовки белого цвета. С собой у нее также серый рюкзак.
Если вы что-либо знаете о том, где несовершеннолетняя находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-75 или 02 (102 с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.
Фото: ГУ МВД по Кузбассу